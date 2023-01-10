У сукні з глибоким декольте: учасниця "Холостяка-12" показала вечірній образ із церемонії троянд

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу Олександра Погорєлова опублікувала в Instagram фото свого гарного образу, у якому вона постала на церемонії троянд в одинадцятому випуску.

На Саші була вечірня обтисла блискуча сукня графітового кольору з глибоким декольте. Аутфіт дівчини доповнила зачіска "кінський хвіст", макіяж із акцентом на чорних стрілках і довгі елегантні сережки.

Олександра Погорєлова/Instagram

"От і завершився мій останній тиждень на проєкті. Чи було для мене здивуванням рішення Алекса? Чи була я розчарована? Все це я розкажу вам трішки згодом.

Але зараз, я хочу подякувати вам усім за неймовірну підтримку. Я вас обожнюю, це так надихає.

Насправді, зараз я відчула невеличке полегшення. Тепер останній випуск я можу дивитися абсолютно спокійно, не нервуючи. Обіймаю кожного з вас", - написала Погорєлова.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" Марина Голд прокоментувала свій виліт із проєкту.

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