У сукні з глибоким V-подібним декольте: Емілія Кларк відвідала кінофестиваль у Франції

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк дуже рідко виходить у світ, але кінофестиваль у Франції вирішила не пропускати. Вона вийшла на червону доріжку 49-го Фестивалю американського кіно у Довілі, який відбувся 3 вересня.

Вбрання Ємілії було досить стриманим — вона обрала сукню від французького Модного дому Chanel із круїзної колекції 2023-2024 року.

Сукня була в чорному кольорі, з асиметричним подолом і дуже глибоким V-подібним декольте. Також вся тканина вбрання була оздоблена аплікацією чорними стразами у вигляді монограми Модного дому. Волосся Кларк просто вирівняла та уклала. З прикрас акторка обрала комплект із перлами та діамантами. Завершили її лук чорні туфлі на Т-подібних ремінцях.

Емілія Кларк / Фото: Getty Images

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