У сукні з глибоким V-подібним декольте: Карлі Клосс із чоловіком відвідала івент мільярдера

31-річна американська модель у монохромному луку потрапила під приціл папараці.

Екс-"ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс потрапила до об'єктивів папараці, коли разом із чоловіком Джошуа Кушнером йшла на вечірку з нагоди новосілля мільярдера Джеффа Безоса у Нью-Йорку.

Модель для своєї появи на івенті обрала чорну сукню міді з глибоким V-подібним вирізом і американською проймою. До вбрання вона підібрала чорні босоніжки на низькій підошві і зі шнурівками навколо щиколоток.

Карлі Клосс і Джошуа Кушнер / Фото: Getty Images

Карлі розпустила волосся, зробила максимально природний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками з діамантами, шию – золотим ланцюжком і завершила лук білим манікюром і червоним педикюром.

Кушнер був одягнений у білу футболку, синю сорочку, темно-сині джинси, які доповнив чорно-білими кедами.

Нагадаємо, Карлі Клосс прийшла на парфумерну вечірку Carolina Herrera Good Girl у червоній сукні з високою горловиною і довгими рукавами, яку поєднала з мініатюрним клатчем і туфлями-човниками з лакованими носами на підборах.

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