У сукні з глибоким вирізом: Кріссі Тейген у вечірньому образі сяяла на заході у Нью-Йорку

Кріссі Тейген відвідала благодійний галавечір короля Чарльза III The King's Trust 2024, який відбудеться у Нью-Йорку. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка Джона Ледженда.

Модель обрала для своєї появи вечірню напівпрозору чорну сукню з мереживним верхом, глибоким вирізом, багатоярусною спідницею з мереживними рюшами і білою підкладкою.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Тейген зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і яскравий червоний манікюр. У вухах у неї були елегантні сережки.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Джон був одягнений у білий смокінг, білу сорчоку, чорний метелик і чорні штани.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Фото: Associated Press

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