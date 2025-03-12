У сукні з глибоким вирізом: модель із Північної Африки блиснула пишними грудьми на показі

Адот Гак для своєї появи на Тижні моди у Парижі обрала відверте вбрання.

До об'єктивів папараці у Парижі потрапила модель із Північної Африки Адот Гак, яка прийшла на показ осінньої колекції 2025 бренду Lacoste, що відбувся у межах Тижня моди.

Там манекенниця з'явилася у пікантному аутфіті, у якому вона блиснула пишним бюстом. На ній була сукня шоколадного відтінку з плісованою спідницею максі, каптуром, вирізами на талії і глибоким вирізом. Під вбранням на Адот не було бюстгальтера.

Адот Гак / Фото: Getty Images

Лук Гак доповнила масивними сонцезахисними окулярами, золотими сережками і широким золотим браслетом.

Читайте також: