У сукні з глибокими декольте і знову з кучерями: Ніколь Кідман приміряла ніжний образ

57-річна австралійська та американська акторка, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – стала головною зіркою нового випуску журналу The Hollywood Reporter. На обкладинку було розміщено портрет зірки, яка позувала для фото в сукні з високим коміром і дрібним квітковим принтом, а на її обличчі був легкий натуральний макіяж.

Також під час зніманнь Ніколь приміряла ніжний образ – світло-лимонну сукню з глибоким V-подібним вирізом та куліскою спереду.

Цікаво, що Кідман зазнімкована зі своїми пишними натуральними кучерями, які ще на початку її кар'єри стали частиною її фірмового образу. Зараз акторка частіше випрямляє волосся для ролей у кіно та виходів на світських заходах.

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман зачарувала гарним аутфітом. Вона стала гостею церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку. Акторка була одягнена у вінтажну чорну сукню з яскравим різнокольоровим квітковим принтом, тонкими бретельками та шлейфом від Dolce&Gabbana. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки. Лук Кідман доповнила чорними гостроносими туфлями.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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