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У сукні з глибокими декольте і знову з кучерями: Ніколь Кідман приміряла ніжний образ

У сукні з глибокими декольте і знову з кучерями: Ніколь Кідман приміряла ніжний образ

Акторка знялася у новій фотосесії для відомого американського журналу.

57-річна австралійська та американська акторка, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – стала головною зіркою нового випуску журналу The Hollywood Reporter. На обкладинку було розміщено портрет зірки, яка позувала для фото в сукні з високим коміром і дрібним квітковим принтом, а на її обличчі був легкий натуральний макіяж.

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Також під час зніманнь Ніколь приміряла ніжний образ – світло-лимонну сукню з глибоким V-подібним вирізом та куліскою спереду.

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Цікаво, що Кідман зазнімкована зі своїми пишними натуральними кучерями, які ще на початку її кар'єри стали частиною її фірмового образу. Зараз акторка частіше випрямляє волосся для ролей у кіно та виходів на світських заходах.

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Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман зачарувала гарним аутфітом. Вона стала гостею церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку. Акторка була одягнена у вінтажну чорну сукню з яскравим різнокольоровим квітковим принтом, тонкими бретельками та шлейфом від Dolce&Gabbana. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки. Лук Кідман доповнила чорними гостроносими туфлями.

Ніколь Кідман / © Associated Press
Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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