У сукні з "голим" ефектом: 72-річна зірка "бондіани" Джейн Сеймур на заході у Нью-Йорку

Своїм прикладом зірка довела, що вік – це лише цифра. Її вбрання для заходу було дуже ефектним.

Британська зірка – 72-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася своєю роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Живи і дай померти" 1973 року, продовжує вести активне світське життя, зніматися в кіно та відвідувати заходи. Днями Джейн з'явилася серед гостей світського заходу AMC Network 2023 Upfront at Jazz, що відбувся у Лінкольн-центрі, у Нью-Йорку.

Для своєї появи перед камерами акторка обрала вбрання у улюбленому фасоні – це була обтисла бандажна сукня, але ефектного дизайну, адже мала так званий "голий" ефект.

Вбрання було виконане з бежевої тканини, а зверху його прикрашала чорна прозора драпована сітка. Сукня мала тонкі бретелі і декольте у вигляді серця.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила туфлями на підборах, шкіряною курткою та ланцюжком із кулоном-метеликом. Волосся вона розпустила і накрутила у легкі локони.

Джейн Сеймур / Фото: Associated Press

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