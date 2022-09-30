У сукні з "голим" ефектом: Кейт Гадсон на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Зраз знаменитості вийшов елегантним і досить оригінальним.

43-річна акторка Кейт Гадсон відвідала спеціальний показ фільму "Мона Ліза та кривавий місяць", який проходив у Лос-Анджелесі. У цій картині Кейт зіграла головну роль.

На червоній доріжці перед камерами зірка з'явилася в ефектній сукні Oscar de la Renta з "голим" ефектом.

Довге вбрання мало опущення лінію плеча і глибоке декольте. По суті, сукня була бежевою, але її верхній ярус виконаний з напівпрозорої сітчастої тканини, прикрашеної чорною аплікацією у вигляді квітів. Доповнили образ акторки діамантові сережки-гвоздики, туфлі на високій платформі, макіяж та зачіска з "мокрим" ефектом.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Прем'єра картини "Мона Ліза та кривавий місяць" відбулася у вересні 2021 року на 78-му Венеційському кінофестивалі, в межах основної програми.

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