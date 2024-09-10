У сукні з "голим" ефектом: наречена Джеффа Безоса з'явилася на світському заході у Нью-Йорку

54-річна Лорен Санчес відвідала третю щорічну вечерю "Турбота про жінок", організовану фондом Kering. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

З'явилася перед камерами жінка в ефектній чорно-синій мереживній сукні з бежевою підкладкою, через що створювався так званий "голий" ефект. У вбрання були також довгі рукави, опущена лінія плеча та довгий шлейф.

Квіткова сукня Лорен була від бренду Oscar De La Renta, а носила вона її у поєднанні із взуттям на високій платформі, високою зачіскою та прикрасами з величезними діамантами одним з яких була її заручальна каблучка, подарована Безосом.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

На світських заходах, особливо благодійних, Лорен є частою гостею. Востаннє вона з'являлася на публіці у вбранні з величезною трояндою від улюбленого дизайнера принцеси Кейт — Alexander McQueen.

Лорен Санчес на заході в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

А ось бренд Oscar De La Renta — один із коханих у Лорен. Ексклюзивну сукню з мозаїкою на спідниці наречена мільярдера Безоса обрала для своєї дебютної появи на Met Gala навесні цього року.

Лорен Санчес на Met Gala 2024 / Фото: Associated Press

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