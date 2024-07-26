У сукні з "голим" ефектом: співачка Анітта сяяла на червоній доріжці в Пуерто-Рико

Латиноамериканська зірка Анітта відвідала церемонію вручення Молодіжної премії у Сан-Хуані, Пуерто-Рико.

Вбрання зірки було з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024 з так званим "голим" ефектом. Сукня була мереживною і довгою, на стегнах її прикрашало драпування з тканини, а також торочка з бісеру.

На спідниці були складки та рюші, вона була асиметричною. Декольте у сукні було глибоким і з фігурним вирізом, його також прикрашала торочка з бісеру. Цікавим акцентом у вбранні була бретелька-галтер виконана хрест-навхрест. Образ Анітти завершили яскравий макіяж, укладання з легкими кучерями, а також масивні сережки з камінням у вухах та браслет на зап'ясті.

Аніта / Фото: Getty Images

Це вбрання співачки нагадало нам образ іншої зірки — моделі Кармели Роуз, яка у травні з'явилася на червоній доріжці щорічного гала-вечора amfAR, що відбувся у межах Каннського кінофестивалю. На ній була чорна мережива корсетна сукня до підлоги і на тонких бретельках.

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