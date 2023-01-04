У сукні з "голим" ефектом: Єва Лонгорія показала свій святковий лук

Знаменитості продовжують ділитися фотографіями у своїх блогах і показувати шанувальникам, як проводжали 2022-й.

Акторка Єва Лонгорія опублікувала в Instagram фото з вечірки, яку вона відвідала у новорічну ніч. 47-річна зірка одягнулась у вельми відверту сукню, яка мала ефект "голої" і взула золотисті мюлі на підборах. В руках у Єви був келих, мабуть із шампанським.

Також у Єви було ідеально рівне волосся, гарний макіяж на обличчі, у вухах сережки-висячки, а на зап'ясті дорогоцінний браслет.

"Прощавай 2022 ..... привіт 2023! Давай зробимо це !!!", — написала Єва у підписі до знімку.

Подруга Лонгорії Вікторія Бекхем теж показувала, як зустрічала Новий рік на сімейній вечірці разом із чоловіком Девідом, двома синами – Ромео та Крузом та донькою Гарпер.

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