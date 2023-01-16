У сукні з "голим" ефектом: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс на червоній доріжці у Лос-Анджелесі

Акторка знову обрала незвичайний образ.
15 січня в Каліфорнії відбулася церемонія Critics' Choice Awards, яка щорічно вручається за найкращі досягнення в галузі кіновиробництва та телепрограм. На червону доріжку заходу вийшли знамениті актори та телезнаменитості.
Тріумфатором цього вечора став фільм "Все завжди і водночас" режисерів Деніела Шайнерта та Дена Квана: він отримав нагороду в номінації "Найкращий фільм", а також був відзначений премією за режисуру, оригінальний сценарій та монтаж.
Однією з гостей заходу стала 33-річна акторка Лілі Джеймс, яка привернула увагу публіки та фотографів незвичайним образом від бренду Oscar de la Renta.
Вбрання акторки було чорним та прозорим, а зроблене було із щільної органзи, тому спідниця сукні гарно тримала форму. У сукні не було бретельок, а в області талії її прикрашав великий чорний бант, оскільки вбрання просвічувалося, Лілі одягла під нього білизну та підспідничник. Водночас створювався ефект "голої" сукні.
Образ зірки фільму "Попелюшка" доповнювали чорні сатинові туфлі на високих підборах, лаконічні прикраси з діамантами та зачіска з чубчиком.
Також на червону доріжку вийшли Кейт Гадсон, Аня Тейлор-Джой, Джулія Робертс, Кейт Бланшетт, Джулія Гарнер, Аманда Сейфрід, Ель Фаннінг, Дженніфер Кулідж та багато інших знаменитостей.
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