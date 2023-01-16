У сукні з "голим" ефектом: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс на червоній доріжці у Лос-Анджелесі

15 січня в Каліфорнії відбулася церемонія Critics' Choice Awards, яка щорічно вручається за найкращі досягнення в галузі кіновиробництва та телепрограм. На червону доріжку заходу вийшли знамениті актори та телезнаменитості.

Тріумфатором цього вечора став фільм "Все завжди і водночас" режисерів Деніела Шайнерта та Дена Квана: він отримав нагороду в номінації "Найкращий фільм", а також був відзначений премією за режисуру, оригінальний сценарій та монтаж.

Однією з гостей заходу стала 33-річна акторка Лілі Джеймс, яка привернула увагу публіки та фотографів незвичайним образом від бренду Oscar de la Renta.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Вбрання акторки було чорним та прозорим, а зроблене було із щільної органзи, тому спідниця сукні гарно тримала форму. У сукні не було бретельок, а в області талії її прикрашав великий чорний бант, оскільки вбрання просвічувалося, Лілі одягла під нього білизну та підспідничник. Водночас створювався ефект "голої" сукні.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Образ зірки фільму "Попелюшка" доповнювали чорні сатинові туфлі на високих підборах, лаконічні прикраси з діамантами та зачіска з чубчиком.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Також на червону доріжку вийшли Кейт Гадсон, Аня Тейлор-Джой, Джулія Робертс, Кейт Бланшетт, Джулія Гарнер, Аманда Сейфрід, Ель Фаннінг, Дженніфер Кулідж та багато інших знаменитостей.

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