У сукні з голою спиною та бантом у волоссі: Кірстен Данст відвідала кінофестиваль із чоловіком

Вона з'явилася на червоній доріжці у total black look.
Кірстен Данст з'явилася на заході в Каліфорнії у компанії свого чоловіка – актора Джессі Племонса. Пара відвідала разом церемонію вручення кінопремії Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс, яка відбулася 4 січня.
Для заходу акторка обрала стильне лаконічне вбрання — довгу сукню Valentino з гофрованою в зоні ліфа тканиною та легкою багатошаровою спідницею. Особливістю цієї сукні та головною прикрасою стала відкрита спина.
Образ Кірстен доповнила босоніжками на підборах, декількома прикрасами з діамантами, макіяжем та романтичною трендовою зачіскою з чорним бантом.
Нагадаємо, що зі схожою зачіскою якось у світ вийшла інша акторка — зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер. Знаменитість поєднала чорний бант з сукнею від Carolina Herrera. У такому образі вона з'явилася на галавечорі у Нью-Йорку.
А як зробити оригінальну та сучасну зачіску з бантом, ми розповідали раніше, зібравши топ-три відео-інструкції від відомої блогерки.
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