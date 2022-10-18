У сукні з голою спиною та ювелірною змією на шиї: Енн Гетевей на світському заході

Образ акторки був лаконічним, але вся його краса розкривалася у світлі спалахів фотоапаратів та софітів.

Акторка Енн Гетевей відвідала 29-й щорічний захід ELLE Women in Hollywood Celebration, який відбувася у Лос-Анджелесі. Знаменитість стала зіркою вечора, адже вийшла до фотографів у феноменальній сукні від Ralph Lauren, яка підкреслювала її фігурі.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Темно-синє вбрання було усипане темними стразами, мало досить глибоке кругле декольте і відкриту спину. Під час спалахів фотокамер і світла софітів сукня гарно мерехтіла. Вбрання було представлено зовсім нещодавно під час показу весняно-літньої колекції 2023 року.

Попри такий цікавий вибір вбрання, Енн також вирішила доповнити його і прикрасами, але не звичайними, а від культового ювелірного бренду Bvlgari. На руках у неї було кілька масивних каблучок, а ось шию прикрашало знамените кольє у вигляді змії.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Останнім часом Гетеуей стала активно розвиватися у професійному плані. Лише за цей рік вона встигла взяти участь у кількох проєктах: серіалі "Не спрацювало"; фільмах "Материнський інстинкт", "Час Армагеддону" та драмі "Ейлін".

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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