У сукні з гороховим принтом і оголеними плечами: переможниця "Холостяка-12" у романтичному образі випила сангрію

Катерина Лозовицька показала, як проводить час в Іспанії.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – поділилася в Instagram знімками з відпустки, яку вона проводить у сонячній Іспанії.

Модель сходила до ресторану, де насолодилася іспанським слабоалкогольним напоєм – сангрією.

Катерина Лозовицька/Instagram

"А законно відпочивати в Іспанії і не випити сангрії? Ні. От і я так думаю", - підписала фото Лозовицька.

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина мала гарний вигляд. На ній була чорна сукня у білий горошок із пікантним декольте і на тонких бретельках, які вона спустила з плечей, що закцентувало увагу на її тендітні ключиці.

Катерина Лозовицька/Instagram

Дівчина зібрала волосся у високу гульку, зробила макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха сережками-квітами з камінням.

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька у купальнику темно-коричневого кольору продемонструвала струнку фігуру.

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