У сукні з градієнтом та лелітками: акторка Сара Мішель Геллар у гламурному луку на червоній доріжці

47-річна зірка серіалу 90-х "Баффі – переможниця вампірів" мала дуже гламурний вигляд на заході в Беверлі-Гіллз — 8-й щорічній церемонії вручення премії Fashion Los Angeles Awards, яка відбулася в The Daily Front Row 28 квітня.

Сара Мішель Геллар / Фото: Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку в ефектній та гламурній мінісукні від бренду Oscar de la Renta. Це було вбрання з градієнтом рожевого та зеленого відтінку і повністю розшите дрібними лелітками.

Образ акторка доповнила макіяжем з блискучими тінями на очах, волосся уклала у легкі локони на один бік, а також зробила французький манікюр, взула босоніжки на підборах і одягла кілька прикрас.

Сара Мішель Геллар / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Дженніфер Гарнер. Колишня дружина Бена Аффлека одягла на червону доріжку сукню від бренду Rosie Assoulin із колекції весна-літо 2024.

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