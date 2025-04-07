У сукні з гарними рукавами: Дрю Беррімор вийшла на червону доріжку в Carolina Herrera

Дрю Беррімор / © Associated Press

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Дрю Беррімор вийшла до фотографів у чорній довгій сукні, яка чудово сиділа на її фігурі. Вбрання було від відомого бренду Carolina Herrera і хоч і однотонним, але мало оригінальні шовкові рукави, які прикрашали невеликі банти. Плечі ж були відкритими, що робило сукню ще більш вишуканою.

Дрю Беррімор / © Associated Press

Носила сукню Дрю у поєднанні з прикрасами від Swarovski та невеликим клатчем Alexis Bittar. Волосся акторки було укладено на один бік у легкі хвилі, а макіяж був ніжним та лаконічним.

Дрю Беррімор / © Associated Press

Також цей грандіозний захід відвідали й інші знаменитості, серед яких можна було побачити Гвінет Пелтроу, яка вийшла на червону доріжку у приталеній білій сукні.

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Дрю Беррімор / © Associated Press Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор / © Associated Press Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор на благодійній вечері ASPCA Bergh Ball у Нью-Йорку / © Getty Images