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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
1 хв

У сукні з гарними рукавами: Дрю Беррімор вийшла на червону доріжку в Carolina Herrera

Акторка та телеведуча відвідала вручення церемонії 11-ю церемонію вручення премії Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дрю Беррімор

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор вийшла до фотографів у чорній довгій сукні, яка чудово сиділа на її фігурі. Вбрання було від відомого бренду Carolina Herrera і хоч і однотонним, але мало оригінальні шовкові рукави, які прикрашали невеликі банти. Плечі ж були відкритими, що робило сукню ще більш вишуканою.

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Associated Press

Носила сукню Дрю у поєднанні з прикрасами від Swarovski та невеликим клатчем Alexis Bittar. Волосся акторки було укладено на один бік у легкі хвилі, а макіяж був ніжним та лаконічним.

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Associated Press

Також цей грандіозний захід відвідали й інші знаменитості, серед яких можна було побачити Гвінет Пелтроу, яка вийшла на червону доріжку у приталеній білій сукні.

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор / © Getty Images

Дрю Беррімор на благодійній вечері ASPCA Bergh Ball у Нью-Йорку / © Getty Images

Дрю Беррімор на благодійній вечері ASPCA Bergh Ball у Нью-Йорку / © Getty Images

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