У сукні з "хижим" принтом та рюшами: Наталя Могилевська продемонструвала ефектний лук

У сукні з "хижим" принтом та рюшами: Наталя Могилевська продемонструвала ефектний лук

Артистка виклала у соцмережу цікаве відео із перевтіленням.

Наталя Могилевська поділилася з шанувальниками в Instagram цікавим відео. У ньому співачка з'являється зі своїм домашнім улюбленцем – псом Айкою. Наталя одягнена у білу футболку, джинсову спідницю міді та жовті кросівки.

У такому образі вона заходить до автівки, а виходить з неї вже у іншому образі. Зірка постає в ефектній сукні з "хижим" принтом, рюшами і розрізом спереду. До речі, вийшла Могилевська з автівки ефектно - високо піднявши ногу.

Вбрання співачка поєднала із чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона розпустила і одягла на очі окуляри.

Пес, до речі, вийшов із автомобіля з хусткою на шиї.

Нагадаємо, Наталя відвідала презентацію аромату Dior - Miss Dior у ніжному жіночному образі. На артистці була світло-блакитна сукня-пальто довжини міді на ґудзиках та з поясом. Вбрання вона доповнила білими босоніжками.

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