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- Шоу-бізнес
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У сукні з глибоким декольте: американська акторка привернула увагу пікантним вбранням
Фотографи зазнімкували Моніку Барбаро у чорному вбранні з відвертим декольте.
Папараці заскочили американську акторку Моніку Барбаро, коли виходила з готелю у Нью-Йорку.
Знаменитість мала гарний вигляд у пікантному вбранні. На ній була чорна сукня міді приталеного силуету з американською проймою і глибоким декольте, яке приковувало погляди всіх довкола.
Свій образ Барбаро доповнила чорними лакованими туфлями-човниками на шпилька. У неї було розпущене волосся, легкий макіяж, золоті сережки з камінням у вухах, коктейльна каблучка і годинник із чорним ремінцем на руках.
Нагадаємо, Моніка Барбаро короткою сукнею А-силуету з пудровими лелітками і камінням підкреслила стрункі ноги.