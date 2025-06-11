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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
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1 хв

У сукні з глибоким декольте: американська акторка привернула увагу пікантним вбранням

Фотографи зазнімкували Моніку Барбаро у чорному вбранні з відвертим декольте.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Моніка Барбаро

Моніка Барбаро / © Getty Images

Папараці заскочили американську акторку Моніку Барбаро, коли виходила з готелю у Нью-Йорку.

Знаменитість мала гарний вигляд у пікантному вбранні. На ній була чорна сукня міді приталеного силуету з американською проймою і глибоким декольте, яке приковувало погляди всіх довкола.

Моніка Барбаро / © Getty Images

Моніка Барбаро / © Getty Images

Свій образ Барбаро доповнила чорними лакованими туфлями-човниками на шпилька. У неї було розпущене волосся, легкий макіяж, золоті сережки з камінням у вухах, коктейльна каблучка і годинник із чорним ремінцем на руках.

Нагадаємо, Моніка Барбаро короткою сукнею А-силуету з пудровими лелітками і камінням підкреслила стрункі ноги.

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