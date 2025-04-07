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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

У сукні з глибоким декольте і 3D-квіткою: ексдружина Гарві Вайнштейна у красивому образі з’явилася на премії

48-річна Джорджина Чапман має чудове почуття стилю, тому кожен її вихід завжди гарний.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджина Чапман

Джорджина Чапман / © Associated Press

Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa — Джорджина Чапман — і її коханий — 51-річний оскароносний актор Едріан Броуді відвідали церемонію вручення нагород Olivier Awards 2025 у Королівському Альберт-Голі у Лондоні.

Джорджина з’явилася на зеленій доріжці у красивому образі. На ній була сукня, яка складалася з чорного оксамитового верху з глибоким декольте і білої спідниці А-силуету, прикрашеної великою 3D-квіткою в тон.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Аутфіт Чапман доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і чорні манікюр та педикюр. Жінка прикрасила вуха довгими сережками з камінням, а руки — каблучками.

Едріан був одягнений у чорну сорочку і чорний смокінг, до якого прикріпив цікаву масивну брошку з камінням.

Едріан Броуді та Джорджина Чапман / © Associated Press

Едріан Броуді та Джорджина Чапман / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджина Чапман на премії New York Film Critics Circle Awards у Нью-Йорку постала у напівпрозорій сріблясто-сірій сукні максі, прикрашеній пір’ям і вишивкою з бісеру і паєток.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
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