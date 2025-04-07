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У сукні з глибоким декольте і 3D-квіткою: ексдружина Гарві Вайнштейна у красивому образі з’явилася на премії
48-річна Джорджина Чапман має чудове почуття стилю, тому кожен її вихід завжди гарний.
Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa — Джорджина Чапман — і її коханий — 51-річний оскароносний актор Едріан Броуді відвідали церемонію вручення нагород Olivier Awards 2025 у Королівському Альберт-Голі у Лондоні.
Джорджина з’явилася на зеленій доріжці у красивому образі. На ній була сукня, яка складалася з чорного оксамитового верху з глибоким декольте і білої спідниці А-силуету, прикрашеної великою 3D-квіткою в тон.
Аутфіт Чапман доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і чорні манікюр та педикюр. Жінка прикрасила вуха довгими сережками з камінням, а руки — каблучками.
Едріан був одягнений у чорну сорочку і чорний смокінг, до якого прикріпив цікаву масивну брошку з камінням.
Нагадаємо, Джорджина Чапман на премії New York Film Critics Circle Awards у Нью-Йорку постала у напівпрозорій сріблясто-сірій сукні максі, прикрашеній пір’ям і вишивкою з бісеру і паєток.