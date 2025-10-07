- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з глибоким декольте і гарною спиною: Ванесса Параді на фешншоу Chanel
52-річна акторка і ексдружина Джонні Деппа — постійна гостя показів французького Дому моди.
Ванесса Параді відвідала фешнпоказ Модного дому Chanel, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
На івенті вона з’явилася у пікантному аутфіті. На ній була чорна сукня міді приталеного силуету. Вбрання мало кишені, глибоке декольте і гарну спину, прикрашеною вишивкою і нитками.
Аутфіт Ванесса доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж із кораловою помадою і золотисто-чорні ланцюжки на шиї.
На фешншоу Chanel побувала також її донька Лілі-Роуз Депп, яка позувала у чорному твідовому вбранні і чорно-білих колготах із принтом.