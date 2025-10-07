ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
157
1 хв

У сукні з глибоким декольте і гарною спиною: Ванесса Параді на фешншоу Chanel

52-річна акторка і ексдружина Джонні Деппа — постійна гостя показів французького Дому моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ванесса Параді

Ванесса Параді / © Associated Press

Ванесса Параді відвідала фешнпоказ Модного дому Chanel, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На івенті вона з’явилася у пікантному аутфіті. На ній була чорна сукня міді приталеного силуету. Вбрання мало кишені, глибоке декольте і гарну спину, прикрашеною вишивкою і нитками.

Ванесса Параді / © Associated Press

Ванесса Параді / © Associated Press

Аутфіт Ванесса доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж із кораловою помадою і золотисто-чорні ланцюжки на шиї.

Ванесса Параді / © Associated Press

Ванесса Параді / © Associated Press

На фешншоу Chanel побувала також її донька Лілі-Роуз Депп, яка позувала у чорному твідовому вбранні і чорно-білих колготах із принтом.

