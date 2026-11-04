З червоною помадою і в сукні з глибоким декольте: елегантна Наомі Воттс на прем’єрі у Нью-Йорку

Наомі Воттс / © Associated Press

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Наомі Воттс відвідала прем’єру другого сезону серіалу «All’s Fair» у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала там елегантний аутфіт.

Наомі Воттс / © Associated Press

На ній була чорна приталена сукня Mugler без бретелей. Головним акцентом вбрання був скульптурний ліф із глибоким декольте і загостреними краями, які здіймалися над грудьми, нагадуючи крила. На спідниці також був розріз, який відкривав ногу.

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Наомі Воттс / © Associated Press

Вбрання Воттс поєднала з чорними гостроносими лакованими туфлями-човниками на шпильках. Аутфіт акторка доповнила прикрасами Messika — сережками з камінням і каблучками.

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Наомі зробила акуратне укладання каре з бічним проділом і заправила волосся за вуха. У макіяжі вона зробила акцент на червоній помаді, доповнивши її ніжними рожевими рум’янами і чорним олівцем.

Наомі Воттс / © Associated Press

Нагадаємо, Наомі Воттс у міні з бантами і фіолетових туфлях з’явилася на шоу Valentino у межах Тижня моди в Парижі.

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