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- Шоу-бізнес
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З червоною помадою і в сукні з глибоким декольте: елегантна Наомі Воттс на прем’єрі у Нью-Йорку
Акторка обрала для світського виходу чорне вбрання від Mugler, яке підкреслило її тонку талію.
Наомі Воттс відвідала прем’єру другого сезону серіалу «All’s Fair» у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала там елегантний аутфіт.
На ній була чорна приталена сукня Mugler без бретелей. Головним акцентом вбрання був скульптурний ліф із глибоким декольте і загостреними краями, які здіймалися над грудьми, нагадуючи крила. На спідниці також був розріз, який відкривав ногу.
Вбрання Воттс поєднала з чорними гостроносими лакованими туфлями-човниками на шпильках. Аутфіт акторка доповнила прикрасами Messika — сережками з камінням і каблучками.
Наомі зробила акуратне укладання каре з бічним проділом і заправила волосся за вуха. У макіяжі вона зробила акцент на червоній помаді, доповнивши її ніжними рожевими рум’янами і чорним олівцем.
Нагадаємо, Наомі Воттс у міні з бантами і фіолетових туфлях з’явилася на шоу Valentino у межах Тижня моди в Парижі.