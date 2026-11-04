ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

З червоною помадою і в сукні з глибоким декольте: елегантна Наомі Воттс на прем’єрі у Нью-Йорку

Акторка обрала для світського виходу чорне вбрання від Mugler, яке підкреслило її тонку талію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс відвідала прем’єру другого сезону серіалу «All’s Fair» у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала там елегантний аутфіт.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

На ній була чорна приталена сукня Mugler без бретелей. Головним акцентом вбрання був скульптурний ліф із глибоким декольте і загостреними краями, які здіймалися над грудьми, нагадуючи крила. На спідниці також був розріз, який відкривав ногу.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Вбрання Воттс поєднала з чорними гостроносими лакованими туфлями-човниками на шпильках. Аутфіт акторка доповнила прикрасами Messika — сережками з камінням і каблучками.

Наомі зробила акуратне укладання каре з бічним проділом і заправила волосся за вуха. У макіяжі вона зробила акцент на червоній помаді, доповнивши її ніжними рожевими рум’янами і чорним олівцем.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Нагадаємо, Наомі Воттс у міні з бантами і фіолетових туфлях з’явилася на шоу Valentino у межах Тижня моди в Парижі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie