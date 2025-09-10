ТСН у соціальних мережах

У сукні з глибоким декольте: Керрі Вашингтон в ефектному образі від Zuhair Murad позувала на кінофестивалі

48-річна акторка у гарному вбранні з’явилася на премєрі фільму.

Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон відвідала прем’єру фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), яка відбулася у театрі принцеси Уельської у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

На зірці була сукня максі кольору айворі з колекції Zuhair Murad Resort 2026. Вбрання мало драпування, глибокий V-подібний виріз, струмливу спідницю, відкриту спину і бретельки, прикрашені золотими деталями з камінням.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

У Вашингтон було ідеально рівне каре, макіяж із пишними віями і бордовою помадою і нюдовий манікюр із золотим декором. Руку вона прикрасила золотими каблучками з камінням.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Нагадаємо, Керрі Вашингтон на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США у Лос-Анджелесі сяяла у кастомному розкішному вбранні від Armani Privé.

