У сукні з глибоким декольте: Єва Лонгорія у вишуканому образі від Zuhair Murad отримала нагороду

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» Єва Лонгорія відвідала церемонію вручення премії Platino Awards 2025, яка відбулася у Palacio Municipal IFEMA Madrid у Мадриді. Акторка отримала почесну нагороду за внесок у мистецтво і просування латиноамериканської культури.

На сцені нагороду Лонгорії вручила її близька подруга Софія Вергара, яка відзначила її відданість латиноамериканській спільноті.

На заході Єва сяяла у вишуканій чорній сукні приталеного силуету, без бретельок і зі шлейфом із весняної колекції 2025 бренду Zuhair Murad. Вбрання також мало глибоке декольте, декороване широким ланцюгом із прикрас.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Образ акторка доповнила зачіскою з м’якими локонами, макіяжем із акцентом на очах і нюдовим манікюром. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руки — браслетом і каблучкою. Зірка мала стрункий і красивий вигляд.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на денне шоу The View у Нью-Йорку прийшла у сукні кольору манго з V-подібним вирізом від бренду Maticevski.

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images