У сукні з глибоким вирізом і з келихом вина: Емілі Ратаковскі позувала біля ялинки

Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона позувала біля ялинки. Одягнена зірка була в чорну сукню з дуже глибоким V-подібним вирізом. Її волосся було розпущене, а на губах була червона помада. У руках дівчина тримала келих із вином.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

І окремо показала, як вона прикрасила ялинку до майбутніх різдвяних і новорічних свят. Емілі вибрала для цього різні скляні іграшки та червону стрічку.

Ялинка Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зазначимо, Ратаковскі вже давно в модельному бізнесі, свій перший контракт вона підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше Емілі працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в ніжному образі феї вийшла на подіум на шоу Victoria’s Secret. Вона сяяла в ніжно-рожевій спідній білизні з мережива та гіпюру, що містила класичний бюстгальтер, але з прикрашеними стразами бретельками, а також труси з тонкими шлейками на стегнах, теж декорованими стразами.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press