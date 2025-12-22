ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У сукні з глибоким вирізом і з келихом вина: Емілі Ратаковскі позувала біля ялинки

Модель показала, як прикрасила ялинку до Різдва.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона позувала біля ялинки. Одягнена зірка була в чорну сукню з дуже глибоким V-подібним вирізом. Її волосся було розпущене, а на губах була червона помада. У руках дівчина тримала келих із вином.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

І окремо показала, як вона прикрасила ялинку до майбутніх різдвяних і новорічних свят. Емілі вибрала для цього різні скляні іграшки та червону стрічку.

Ялинка Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Ялинка Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Зазначимо, Ратаковскі вже давно в модельному бізнесі, свій перший контракт вона підписала в 14 років і почала зніматися в рекламі та для каталогів. Пізніше Емілі працювала моделлю, паралельно вивчаючи мистецтво в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, але незабаром кинула навчання і зосередилася на своїй модельній кар’єрі. Її роль у відвертому кліпі Blurred Lines Робіна Тіка стала моментом, після якого її кар’єра різко пішла вгору.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі в ніжному образі феї вийшла на подіум на шоу Victoria’s Secret. Вона сяяла в ніжно-рожевій спідній білизні з мережива та гіпюру, що містила класичний бюстгальтер, але з прикрашеними стразами бретельками, а також труси з тонкими шлейками на стегнах, теж декорованими стразами.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Модель Емілі Ратаковскі в ефектному вбранні (16 фото)

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie