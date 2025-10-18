ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
180
1 хв

У сукні з глибоким вирізом та оголеною спиною: Дженніфер Лоуренс затьмарила всіх на червоній доріжці

35-річна акторка продемонструвала на заході образ у стилі класичного голлівудського гламуру.

Аліна Онопа
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс відвідала прем’єру свого нового фільму «Die My Love», яка відбулася у межах Лондонського кінофестивалю у Королівському фестивальному залі у Лондоні.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

На червоній доріжці акторка прикувала до себе погляди всіх присутніх, адже мала просто розкішний вигляд. На зірці була елегантна чорна сукня максі з кутюрної колекції Giorgio Armani Privé сезону осінь-зима 2025-2026. Вбрання мало галтер, оксамитовий верх, американську пройму, глибокий V-подібний виріз, і воно чудово обтискало струнку фігуру Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

А ще сукня мала повністю відкриту спину, яку Джен також продемонструвала фотографам.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Аутфіт Лоуренс доповнила чорними босоніжками на шпильках від Aquazzura.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

На шиї в акторки було неймовірно гарне золоте кольє від Glenn Spiro з діамантами і золотими намистинами, на руці — каблучка з великим діамантом, а у вухах — лаконічні золоті сережки. Ідеально рівне укладання з чубчиком і вечірній макіяж завершили лук Дженніфер.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс на Тиждень моди у Парижі прийшла у стильному образі, головним айтемом якого був бежевий тренч.

180
