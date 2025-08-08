ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
1 хв

У сукні з глибоким вирізом: зірка серіалу «Венздей» в образі від українського образу прийшла на кіноподію

23-річна Емма Маєрс обрала для свого виходу вбрання у класичних кольорах від української дизайнерки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Маєрс

Емма Маєрс / © Getty Images

Американська акторка Емма Маєрс з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу «Венздей» у Нью-Йорку в образі від українського бренду. На ній була чорно-біла сукня максі від Anna October.

Емма Маєрс / © Getty Images

Емма Маєрс / © Getty Images

Вбрання мало тонкі чорні завʼязки і глибокий виріз, який додав луку пікантності.

Аутфіт Емма доповнила зібраною зачіскою із випущеними і накрученими пасмами, макіяжем із блискучими тінями і чорним манікюром. Свій лук вона завершила каблучками з камінням.

Нагадаємо, головна героїня «Венздей» Дженна Ортега у чорній сукні максі, оздобленій шкіряними клаптиками, з V-подібним декольте і розрізом зявилася на премєрі серіалу у Нью-Йорку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie