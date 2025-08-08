- Дата публікації
У сукні з глибоким вирізом: зірка серіалу «Венздей» в образі від українського образу прийшла на кіноподію
23-річна Емма Маєрс обрала для свого виходу вбрання у класичних кольорах від української дизайнерки.
Американська акторка Емма Маєрс з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу «Венздей» у Нью-Йорку в образі від українського бренду. На ній була чорно-біла сукня максі від Anna October.
Вбрання мало тонкі чорні завʼязки і глибокий виріз, який додав луку пікантності.
Аутфіт Емма доповнила зібраною зачіскою із випущеними і накрученими пасмами, макіяжем із блискучими тінями і чорним манікюром. Свій лук вона завершила каблучками з камінням.
Нагадаємо, головна героїня «Венздей» Дженна Ортега у чорній сукні максі, оздобленій шкіряними клаптиками, з V-подібним декольте і розрізом зявилася на премєрі серіалу у Нью-Йорку.