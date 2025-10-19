- Дата публікації
У сукні з голою спиною: Андежліна Джолі вийшла на червону доріжку в Італії
Андежліна Джолі приїхала до Італії, щоб презентувати свій новий фільм.
Акторка та режисерка відвідала XX Римський кінофестиваль в Auditorium Parco Della Musica та вийшла на червону доріжку перед прем’єрним показом її фільму «Кутюр» («Couture»).
Для виходу на публіку Джолі обрала лаконічне чорне вбрання. На ній була чорна сукня довжини міді з кейпом та глибоким вирізом на спині. Завдяки вирізу на спині публіка могла побачити численні татуювання на тілі Анджеліни.
Лук Анджеліна доповнила чорними прозорими колготами та лакованими ботильйонами на підборах. Світле волосся розпустила, зробила лаконічний макіяж і одягла великі сережки і таку ж каблучку на палець.
Минулого разу знаменитість теж обрала чорне вбрання для світського виходу. На кінофестивалі в Сан-Себастьяні акторка з’явилася на елегантній і мінімалістичній довгій сукні на тонких бретельках з чорного оксамиту.