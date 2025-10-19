У сукні з голою спиною: Андежліна Джолі вийшла на червону доріжку в Італії

Андежліна Джолі / © Associated Press

Акторка та режисерка відвідала XX Римський кінофестиваль в Auditorium Parco Della Musica та вийшла на червону доріжку перед прем’єрним показом її фільму «Кутюр» («Couture»).

Андежліна Джолі / © Associated Press

Для виходу на публіку Джолі обрала лаконічне чорне вбрання. На ній була чорна сукня довжини міді з кейпом та глибоким вирізом на спині. Завдяки вирізу на спині публіка могла побачити численні татуювання на тілі Анджеліни.

Андежліна Джолі / © Associated Press

Лук Анджеліна доповнила чорними прозорими колготами та лакованими ботильйонами на підборах. Світле волосся розпустила, зробила лаконічний макіяж і одягла великі сережки і таку ж каблучку на палець.

Андежліна Джолі / © Associated Press

Андежліна Джолі / © Associated Press

Андежліна Джолі / © Associated Press

Минулого разу знаменитість теж обрала чорне вбрання для світського виходу. На кінофестивалі в Сан-Себастьяні акторка з’явилася на елегантній і мінімалістичній довгій сукні на тонких бретельках з чорного оксамиту.