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- Шоу-бізнес
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У сукні з голою спиною та сережках-зірках: Рейчел Броснаген на прем'єрі "Супермена"
Рейчел Броснаген вкотре вийшла на червону доріжку, але цього разу в Лос-Анджелесі.
Акторка відвідала прем’єрний показ фільму «Супермен», у якому зіграла культову персонажку — журналістку Лоїс Лейн.
Вона одягнула на захід сукню насиченого темного фіолетового відтінку, яка була повністю розшита дрібними лелытками. Це було темне вбрання прямого фасону та з напівкруглим декольте.
Головною прикрасою цієї сукні була гола спина — ззаду в неї був великий виріз. Зачіска при цьому в неї була лаконічна — волосся Рейчел зібрала у високий хвіст.
Також Рейчел носила з цією сукнею гламурні великі сережки-зірки від David Yurman.
Супермена у перезапуску франшизи зіграє Девід Коренсвіт, який також вийшов на публіку.
Раніше на прем’єрі в Лондоні вона сяяла у сукні з вирізами від Armani Privé, яка була приталеного силуету і пошита з шимерної тканини.