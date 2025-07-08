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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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385
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1 хв

У сукні з голою спиною та сережках-зірках: Рейчел Броснаген на прем'єрі "Супермена"

Рейчел Броснаген вкотре вийшла на червону доріжку, але цього разу в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел Броснаген

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Акторка відвідала прем’єрний показ фільму «Супермен», у якому зіграла культову персонажку — журналістку Лоїс Лейн.

Вона одягнула на захід сукню насиченого темного фіолетового відтінку, яка була повністю розшита дрібними лелытками. Це було темне вбрання прямого фасону та з напівкруглим декольте.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Головною прикрасою цієї сукні була гола спина — ззаду в неї був великий виріз. Зачіска при цьому в неї була лаконічна — волосся Рейчел зібрала у високий хвіст.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Також Рейчел носила з цією сукнею гламурні великі сережки-зірки від David Yurman.

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Рейчел Броснаген / © Associated Press

Супермена у перезапуску франшизи зіграє Девід Коренсвіт, який також вийшов на публіку.

Рейчел Броснаген і Девід Коренсвіт / © Associated Press

Рейчел Броснаген і Девід Коренсвіт / © Associated Press

Раніше на прем’єрі в Лондоні вона сяяла у сукні з вирізами від Armani Privé, яка була приталеного силуету і пошита з шимерної тканини.

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