У сукні з "голою" вставкою: Айла Фішер сяяла на прем'єрі фільму "Ілюзія обману 3"

Айла Фішер знову повернулася до своєї вже культової ролі Генлі Рівз у фільмі «Ілюзія обману», оскільки 15 листопада стартує показ третьої частини. Продовження вийде на екрани через дев’ять років після прем’єри попереднього фільму.

Айла з’явилася перед фотографами в сукні від Rebecca Vallance. Її оксамитове вбрання було довгим і на тонких бретельках, а також мало оригінальну деталь — під грудьми вбрання мало так званий «голий» ефект, оскільки там воно мало бежеву вставку тканини з чорним мереживом. А ось у зоні грудей вбрання прикрашали невеличкі складки тканини. Спідниця сукні була трохи розкльошеною до подолу. Образ Фішер доповнила лаконічна зачіска з розпущеним волоссям, червоний манікюр і босоніжки на високих платформах.

Нагадаємо, що більш лаконічний лук акторка продемонструвала на прем’єрі фільму «Джей Келлі», який презентували в межах 69-го Лондонського кінофестивалю. 49-річна Айла сяяла в ніжній і лаконічній білій сукні-бюстьє, яка була розшита лелітками.

