У сукні з «голим» верхом і без бюстгальтера: телезірка у провокаційному образі вийшла на червону доріжку

Маура Гіггінс / © Associated Press

Ще одна знаменитість з’явилася на церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку у провокаційному образі — це зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс.

© Associated Press

Дівчина постала перед фотокамерами у чорній сукні максі приталеного силуету, верх якої був прозорим. Вбрання мало довгі рукави і глибокий округлий виріз із щільним коміром, який прикрив її оголені груди.

Маура Гіггінс / © Associated Press

Маура зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасмо і накрутивши його в локон, зробила макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими довгими сережками, а на руці була каблучка з діамантом.

Маура Гіггінс / © Associated Press

Нагадаємо, Маура Гіггінс на премії Pride Of Britain Awards 2025 у Лондоні сяяла у «голій» чорній корсетній сукні міді з мереживом.