ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

У сукні з «голим» верхом і без бюстгальтера: телезірка у провокаційному образі вийшла на червону доріжку

Маура Гіггінс одягла на світський івент відверте вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Маура Гіггінс

Маура Гіггінс / © Associated Press

Ще одна знаменитість з’явилася на церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку у провокаційному образі — це зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс.

/ © Associated Press

© Associated Press

Дівчина постала перед фотокамерами у чорній сукні максі приталеного силуету, верх якої був прозорим. Вбрання мало довгі рукави і глибокий округлий виріз із щільним коміром, який прикрив її оголені груди.

Маура Гіггінс / © Associated Press

Маура Гіггінс / © Associated Press

Маура зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасмо і накрутивши його в локон, зробила макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими довгими сережками, а на руці була каблучка з діамантом.

Маура Гіггінс / © Associated Press

Маура Гіггінс / © Associated Press

Нагадаємо, Маура Гіггінс на премії Pride Of Britain Awards 2025 у Лондоні сяяла у «голій» чорній корсетній сукні міді з мереживом.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie