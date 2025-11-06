- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з «голим» верхом і без бюстгальтера: телезірка у провокаційному образі вийшла на червону доріжку
Маура Гіггінс одягла на світський івент відверте вбрання.
Ще одна знаменитість з’явилася на церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку у провокаційному образі — це зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс.
Дівчина постала перед фотокамерами у чорній сукні максі приталеного силуету, верх якої був прозорим. Вбрання мало довгі рукави і глибокий округлий виріз із щільним коміром, який прикрив її оголені груди.
Маура зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасмо і накрутивши його в локон, зробила макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими довгими сережками, а на руці була каблучка з діамантом.
Нагадаємо, Маура Гіггінс на премії Pride Of Britain Awards 2025 у Лондоні сяяла у «голій» чорній корсетній сукні міді з мереживом.