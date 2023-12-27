У сукні з хутром і пікантним декольте: Кім Кардашян показала різдвяні світлини з підрослими дітьми

Зірка реаліті замилувала фоловерів сімейними знімками.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram цілу серію знімків, зроблених під час сімейного святкування Різдва.
Фотосесію зірка реаліті влаштувала на тлі фотозони із засніженими ялинками.
На світлинах Кардашян постала разом зі своїми дітьми – 10-річною Норт, 8-річним Сейнтом, 5-річною Чикаго і 4-річним Псаломом.
Підписники зазначили у коментарях, що молодша донька Кім дуже на неї схожа і є її мініверсією.
"Чикаго – це міні-ви!", "Чикаго – ваша близнючка, вона прекрасна".
Для різдвяної вечірки Кардашян обрала блакитну обтислу сукню з драпуванням, прикрашену сірим хутром. Вбрання мало оголені плечі і сексуальне декольте.
Кім зробила ідеально рівне укладання, зачесане назад, макіяж у нюдово-коричневих відтінках, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – розкішним діамантовим кольє. Довгий молочний манікюр завершив ефектний аутфіт зірки реаліті.
На фото з'явилася також сестра Кім – Глое разом зі своїми дітьми – 5-річною донькою Тру і однорічним сином Татумом.
Нагадаємо, Кім Кардашян показала, як цікаво запакувати різдвяні подарунки у футболки.
Читайте також: