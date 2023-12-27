У сукні з хутром і пікантним декольте: Кім Кардашян показала різдвяні світлини з підрослими дітьми

Кім Кардашян опублікувала в Instagram цілу серію знімків, зроблених під час сімейного святкування Різдва.

Фотосесію зірка реаліті влаштувала на тлі фотозони із засніженими ялинками.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На світлинах Кардашян постала разом зі своїми дітьми – 10-річною Норт, 8-річним Сейнтом, 5-річною Чикаго і 4-річним Псаломом.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Підписники зазначили у коментарях, що молодша донька Кім дуже на неї схожа і є її мініверсією.

Кім Кардашян із донькою Чикаго / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Чикаго – це міні-ви!", "Чикаго – ваша близнючка, вона прекрасна".

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Норт / Фото: Instagram Кім Кардашян

Для різдвяної вечірки Кардашян обрала блакитну обтислу сукню з драпуванням, прикрашену сірим хутром. Вбрання мало оголені плечі і сексуальне декольте.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із доньками / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім зробила ідеально рівне укладання, зачесане назад, макіяж у нюдово-коричневих відтінках, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – розкішним діамантовим кольє. Довгий молочний манікюр завершив ефектний аутфіт зірки реаліті.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На фото з'явилася також сестра Кім – Глое разом зі своїми дітьми – 5-річною донькою Тру і однорічним сином Татумом.

Глое і Кім Кардашян із дітьми / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян показала, як цікаво запакувати різдвяні подарунки у футболки.

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