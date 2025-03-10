У сукні з хутряним оздобленням: кохана Кріштіану Роналду сяяла на модному шоу в Парижі

31-річна модель Джорджіна Родрігес, відома як кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду, прибула до Парижа на Тиждень моди.

Вона відвідала кілька показів відомих брендів, зокрема, її помітили на шоу Coperni. Бренд презентував публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025-2026.

Сукню Джорджина обрала оригінальну, адже на ній було довге вбрання з тонкою бретелькою-галтером та хутряним оздобленням.

Джорджіна Родрігес / Фото: Getty Images

Хутро повторювалося і на спині сукні відстовбурчуючись. Образ Джорджина доповнила яскравим макіяжем, зачіскою із зібраним волоссям та діамантовими сережками у вухах.

Джорджіна Родрігес / Фото: Getty Images

Раніше Родрігес також з'явилася на показі жіночої колекції Ludovic de Saint Sernin осінь-зима 2025-2026. Тоді ефектна брюнетка сяяла перед фотографами в луку зі шкіри.

Доржина Родрігес / Фото: Associated Press

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