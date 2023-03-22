У сукні з імітацією портупеї: іспанська акторка з'явилася у сміливому образі на червоній доріжці

Цим образом дівчина привернула загальну увагу. Карколомну сукню вона поєднала з чорними черевиками.

21 березня в Мадриді відбулася церемонія вручення премії Fotogramas De Plata Awards — це щорічна церемонія, яку присуджує іспанський журнал про кінематограф Fotogramas. На заході, що проводиться від 1950 року, з'явилася іспанська акторка Мілена Сміт, яка прославилася завдяки ролі у фільмі "Паралельні матері", де зіграла з Пенелопою Круз.

Для червоної доріжки 26-річна зірка вибрала нестандартну сукню — це було чорне вбрання з імітацією портупеї спереду. Також вона одягла топбандо на груди. Сукня мала довгі рукави, високу горловину, ледь помітні прострочення і розріз спереду, що відкривав ноги.

Макіяж Мілена зробила нейтральний, відмовилася від прикрас і зачесала волосся назад, залишивши тільки два пасма спадати на обличчя.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Особливо оригінальний вигляд із сукнею мали масивні чорні черевики, прикрашені шипами та великими 3D квітами.

Фото: Getty Images

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