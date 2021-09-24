У сукні з імітацією сітки: 60-річна Джуліанна Мур на прем'єрі фільму

У сукні з імітацією сітки: 60-річна Джуліанна Мур на прем'єрі фільму

22 вересня в Нью-Йорку відбулась прем'єра музичного фільму, який заснований на бродвейській постановці "Дорогий Еван Генсен".

Гостею прем'єри стала 60-річна Джуліанна Мур, яка в цій картині зіграла одну з ключових ролей.

Для прем'єри вона вибрала бежеву сукню від Valentino. Трикотажне вбрання мало імітацію сітки і повністю було усипане дрібними стразами. Також сукня Джуліанна мала довгі рукава і комір стійку, як у водолазці.

На талії і стегнах у вбрання були декоративні шви, а сам образ акторка доповнила великими перснями на руках і лаконічним укладанням.

Джуліанна Мур / Getty Images

Також цю прем'єру відвідала і Емі Адамс, але на відміну від Джуліанни, вибрала чорне вбрання від бренду Thom Browne з ґудзиками і декольте.

Емі Адамс / Getty Images

Майбутня картина розповість про 17-річного хлопця, Евана Генсена, який страждає від соціального тривожного розладу. Захворювання заважає йому контактувати з людьми і заводити друзів. Назва є відсиланням до початку листів, які головний герой писав сам собі за порадою терапевта.

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