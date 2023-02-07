У сукні з імітацією стрингів: кантрі-співачка одягла сміливе вбрання від українського бренду на "Греммі"

Ще одна знаменитість одягла образ створений українською дизайнеркою.
У неділю серед гостей церемонії "Греммі" з'явилася американська кантрі-співачка та авторка пісень Інгрід Ендрес. Дівчина вийшла на червону доріжку в ефектній і сміливій чорній сукні із трикутними вирізами.
Довге вбрання мало тонкі бретельки, які зав'язувалися на шиї, а також вирізи на сідницях.
Під сукню Інгрід одягла тонкі чорні стринги. Образ співачки доповнили чорні босоніжки, високий пучок та насичений макіяж очей.
Автором вбрання є український бренд Bevza, сукня отримала назву "чорна хустка", вона виконана з креп-віскози та увійшла до колекції весна-літо 2023.
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