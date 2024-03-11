У сукні з імітацією трусів: зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант відвідала "Оскар" у цікавому вбранні

Її вбрання було створено у техніці — trompe l'oeil, яка буквально перекладається як "обдурити око".

Емілі Блант, яка зіграла в гучному фільмі про творця атомної бомби "Оппенгеймер", сяяла на церемонії вручення кінонагород "Оскар", яка відбулася в Голлівуді.

Акторка цього року була серед номінантів на "Найкращу жіночу роль другого плану", тому обрала для заходу цікавий і гламурний образ, оскільки була в сукні від французького Модного дому Schiaparelli, яку бренд презентував зовсім нещодавно в колекції весна-літо 2024.

Це було вбрання відтінку слонової кістки, повністю розшите лелітками, з сріблястим оздобленням і бретельками, що оригінально стирчали. Однак головна прикраса сукні – вишивка у вигляді сріблястих трусів.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Доповнили цей розкішний образ туфлі від Alexandre Birman, гламурний клатч від Judith Leiber та прикраси із платини з діамантами Tiffany & Co. Позаду сукню прикрашав шлейф та драпування.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

На червону доріжку Емілі вийшла з чоловіком — актором Джоном Красінскі, який одягнув білий костюм, сорочку, краватку-метелика, а лацкан піджака прикрасив дорогою брошкою.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Під час церемонії Блант вийшла також на сцену з Раяном Гослінгом.

Емілі Блант і Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Пізніше відбулася не менш грандіозна подія – афтепаті церемонії Vanity Fair. Для цієї події знаменитості зазвичай переодягаються і Емілі не стала винятком. Зірка одягла сексуальну мереживну сукню на бретельках від Dolce & Gabbana відтінку курної троянди.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила гламурним клатчем зі стразами та змінила зачіску. Чоловік акторки залишився у тому самому вбранні.

Емілі Блант із чоловіком / Фото: Associated Press

Нагороду акторка цього разу не виграла, але картина "Оппенгеймер" статуетку "Оскар" отримала, ставши "Найкращим фільмом року".

Читайте також:

Образи акторки Емілі Блант (18 фото)