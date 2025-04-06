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- Шоу-бізнес
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У сукні з камінням та відкритою спиною: Джессіка Честейн у ніжному образі позувала на премії
48-річна акторка у вишуканому вбранні від бренду Gucci прийшла на захід.
Джессіка Честейн відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці акторка постала у ніжному жіночному аутфіті. На ній була вишукана біла сукня максі від бренду Gucci, яка була прикрашена камінням, мала виріз на животі, а також відкриту спину.
Лук Джессіка доповнила клатчем кольору металік та діамантовими прикрасами від Damiani.
У неї була гарна зачіска з локонами, укладена на один бік, макіяж у ніжних відтінках і гігієнічний манікюр.
Нагадаємо, Джессіка Честейн на показ колекції Moncler Grenoble у Франції прийшла у вузьких темно-синіх штанях, теплому кардигані і темно-синій короткій куртці.