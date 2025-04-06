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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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69
Час на прочитання
1 хв

У сукні з камінням та відкритою спиною: Джессіка Честейн у ніжному образі позувала на премії

48-річна акторка у вишуканому вбранні від бренду Gucci прийшла на захід.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Честейн

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

На червоній доріжці акторка постала у ніжному жіночному аутфіті. На ній була вишукана біла сукня максі від бренду Gucci, яка була прикрашена камінням, мала виріз на животі, а також відкриту спину.

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Лук Джессіка доповнила клатчем кольору металік та діамантовими прикрасами від Damiani.

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

У неї була гарна зачіска з локонами, укладена на один бік, макіяж у ніжних відтінках і гігієнічний манікюр.

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Нагадаємо, Джессіка Честейн на показ колекції Moncler Grenoble у Франції прийшла у вузьких темно-синіх штанях, теплому кардигані і темно-синій короткій куртці.

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