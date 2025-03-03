У сукні з камінням та бантом: Сара Сампайо в обіймах бойфренда сяяла на вечірці "Оскара"

Португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret відвідала Vanity Fair Oscar Party разом зі своїм бойфрендом.

Сара Сампайо та Рей Ніколсон з'явилися на вечірці журналу Vanity Fair, яка традиційно проходить після церемонії "Оскар".

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Модель обрала для виходу у світ кутюрну сукню від Zuhair Murad без бретельок, розшиту камінням та з чорним поясом із бантом на талії. Сара доповнила вечірній образ гарним перлинним чокером на шиї, сережками з діамантами, перлинним браслетом та каблучками на пальцях.

Сампайо зібрала волосся в тугий пучок, намалювала чорні стрілки на повіках і червоною помадою підкреслила губи. Її коханий обрав для виходу чорний смокінг, білу сорочку та чорну краватку-метелика.

Сара Сампайо та Рей Ніколсон / Фото: Associated Press

Ми також показували, який лук обрала для вечірки Vanity Fair модель Кара Делевінь.

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