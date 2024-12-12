У сукні з камінням та лелітками: Сара Мішель Геллар прийшла на захід у незвичайному вбранні

Вона зіграла у новому серіалі, тому відвідала його прем'єру у Нью-Йорку.
47-річна зірка серіалу 90-х " Баффі – переможниця вампірів " — Сара Мішель Геллар — просто сяяла на презентації серіалу "Декстер: Первородний гріх", який є приквелом популярного телесеріалу "Декстер".
Захід відбувся в Нью-Йорку, а акторка сяяла на ньому у дуже незвичайній сукні, адже вона була вільного фасону і складалася з безлічі рюшів, прикрашених жовтим принтом та лелітками. Верхня частина сукні була також декорована камінням та гламурним бантом.
Образ акторки доповнював невеликий клатч із бантом зі стразами, яскравий манікюр, макіяж та лаконічна зачіска.
Раніше акторку помітили після інтерв'ю в ефектному мінівбранні, в якому вона сяйнула своїми стрункими ногами. На Сарі Мішель був костюм від Shushu/Tong, а також туфлі із брошками від Manolo Blahnik.
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