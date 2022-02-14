У сукні з камінням та пікантним декольте: Кейт Бланшетт на церемонії Goya Awards

У сукні з камінням та пікантним декольте: Кейт Бланшетт на церемонії Goya Awards

52-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт відвідала на вихідних церемонію Goya Cinema Awards у Валенсії.

Кейт Бланшетт з'явилася на доріжці у компанії своєї колеги акторки Пенелопа Крус. Церемонія відбувалася у палаці мистецтв Palau De Les Arts.

Кейт Бланшетт / Associated Press

52-річна австралійсько-американська акторка Кейт Бланшетт затьмарила всіх у приголомшливій розшиті бісером сукні від Armani Prive, яка була з широкими смужками, що пікантно прикривали груди зірки.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Сукня була розшита камінням та бісером і переливалася під спалахами фотографів. Кейт зробила акуратну зачіску та вечірній макіяж, а з прикрас наділа лише мініатюрні сережки. Взута зірка була в сріблясті туфлі-човники на підборах.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Під час церемонії Кейт здобула міжнародну премію Гоя і вийшла на сцену, щоб вимовити промову. Так само на сцені з'явилася іспанська акторка Пенелопа Крус, вона сяяла в розкішній бузковій сукні з вишивкою та пишною спідницею від Chanel. Супроводжував її чоловік Гав'єр Бардем.

Нагадаємо, раніше на цій церемонії ми бачили Кейт в іншому образі.

Кейт Бланшетт та Пенелопа Крус / Associated Press

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