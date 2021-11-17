У сукні з камінням та з довгою краваткою: ефектна Ембер Герд на вечірці

У сукні з камінням та з довгою краваткою: ефектна Ембер Герд на вечірці

35-річна акторка продемонструвала цікавий аутфіт.

Ембер Герд учора, 16 листопада, побувала на вечірці з нагоди запуску "Архіву Аліси", організованій Еліс Темперлі та Енні Добл у клубі Граучо в Лондоні.

Герд у прямому значенні слова сяяла на заході. На ній була закрита бежева сукня міді, розшита сріблясто-золотистими блискітками та камінням.

Ембер Герд / Getty Images

У свій образ акторка вирішила привнести екстравагантності — вона одягла зверху сукні чорну довгу краватку. Вбрання Ембер доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильці. Волосся вона зібрала в пучок, зробила макіяж з блискітками на повіках і прикрасила одне вухо круглою моносережкою. Бордовий манікюр завершив лук знаменитості.

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