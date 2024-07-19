У сукні з каптуром та принтом: Шерон Стоун відвідала кінофестиваль в Італії

66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – відвідала фотокол присвячений 70-му кінофестивалю в Таорміні, Італія. На зірці того дня була незвичайна і дуже довга сукня від бренду Antonio Marras.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Сукня була білого кольору, а прикрашали її принт у квіти та стебла, а також каптур. Була у цього вбрання також американська пройма та бретелька-галтер виконана хрест-навхрест.

Також на деяких фотографіях акторка доповнила образ сонцезахисними окулярами у світлій оправі. Завершував образ макіяж.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Це вбрання нагадало нам ще один образ зірки – блакитну пишну сукню з величезними квітами, яку вона носила на Каннському кінофестивалі 2021 року. Та сукня була від бренду від Dolce & Gabbana і вона справила нею справжній фурор на червоній доріжці.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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