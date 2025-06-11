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У сукні з кейп-рукавом і 3D-квітами: Джуліанна Мур продемонструвала ідеальний вечірній образ
Акторка Джуліанна Мур відвідала прем'єру фільму «Долина Еха», в якому вона знімається разом із Сідні Свіні.
Захід відбувся у Лондоні і на ньому 64-річна голлівудська зірка сяяла в елегантній сукні від Модного дому Prada. Її вбрання було чорного кольору і без бретельок, проте сукню прикрашав один рукав у вигляді кейпу.
Що особливо виділялося в цьому модному творінні Міуччі Пради, так це аплікації з 3D-квітами з тонкого пластику. Акторка доповнила образ босоніжками з відкритим носком, які були повністю приховані під довгою спідницею її сукні, а також масивними сережками з намистинами від Boucheron. Зачіска Мур була лаконічною і лише з одного боку волосся заправлене за вухо, щоб продемонструвати сережку-акцент. Її макіяж був простим та ніжним, а свіжості йому додавали рожеві рум’яна на щоках.
Компанію на прем’єрі фільму Мур склала Сідні Свіні, яка також обрала для заходу творіння Міуччі Прада, але від бренду Miu Miu. Дівчина одягла небесно-блакитну сукню з драпуванням та плісуванням, в якому була як принцеса.
Нагадаємо, що сукні чорного кольору Джуліанна одягала останнім часом кілька разів — на червону доріжку Каннського кінофестивалю та на презентацію фільму «Долина Еха» у Нью-Йорку, куди прийшла із сином-копією Калебом Фрейндліхом.