У сукні з кейп-рукавом і 3D-квітами: Джуліанна Мур продемонструвала ідеальний вечірній образ

Джуліанна Мур / © Associated Press

Реклама

Захід відбувся у Лондоні і на ньому 64-річна голлівудська зірка сяяла в елегантній сукні від Модного дому Prada. Її вбрання було чорного кольору і без бретельок, проте сукню прикрашав один рукав у вигляді кейпу.

Що особливо виділялося в цьому модному творінні Міуччі Пради, так це аплікації з 3D-квітами з тонкого пластику. Акторка доповнила образ босоніжками з відкритим носком, які були повністю приховані під довгою спідницею її сукні, а також масивними сережками з намистинами від Boucheron. Зачіска Мур була лаконічною і лише з одного боку волосся заправлене за вухо, щоб продемонструвати сережку-акцент. Її макіяж був простим та ніжним, а свіжості йому додавали рожеві рум’яна на щоках.

Джуліанна Мур у сукні від Prada / © Associated Press

Компанію на прем’єрі фільму Мур склала Сідні Свіні, яка також обрала для заходу творіння Міуччі Прада, але від бренду Miu Miu. Дівчина одягла небесно-блакитну сукню з драпуванням та плісуванням, в якому була як принцеса.

Реклама

Джуліанна Мур і Сідні Свіні / © Associated Press

Нагадаємо, що сукні чорного кольору Джуліанна одягала останнім часом кілька разів — на червону доріжку Каннського кінофестивалю та на презентацію фільму «Долина Еха» у Нью-Йорку, куди прийшла із сином-копією Калебом Фрейндліхом.

Джуліанна Мур і її син. Акторка носить вбрання від ALAÏA / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Getty Images Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Associated Press Джуліанна Мур / © Getty Images Джуліанна Мур / © Getty Images Джуліанна Мур / © Getty Images Джуліанна Мур / © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images