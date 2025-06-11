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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

У сукні з кейп-рукавом і 3D-квітами: Джуліанна Мур продемонструвала ідеальний вечірній образ

Акторка Джуліанна Мур відвідала прем'єру фільму «Долина Еха», в якому вона знімається разом із Сідні Свіні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Associated Press

Захід відбувся у Лондоні і на ньому 64-річна голлівудська зірка сяяла в елегантній сукні від Модного дому Prada. Її вбрання було чорного кольору і без бретельок, проте сукню прикрашав один рукав у вигляді кейпу.

Що особливо виділялося в цьому модному творінні Міуччі Пради, так це аплікації з 3D-квітами з тонкого пластику. Акторка доповнила образ босоніжками з відкритим носком, які були повністю приховані під довгою спідницею її сукні, а також масивними сережками з намистинами від Boucheron. Зачіска Мур була лаконічною і лише з одного боку волосся заправлене за вухо, щоб продемонструвати сережку-акцент. Її макіяж був простим та ніжним, а свіжості йому додавали рожеві рум’яна на щоках.

Джуліанна Мур у сукні від Prada / © Associated Press

Джуліанна Мур у сукні від Prada / © Associated Press

Компанію на прем’єрі фільму Мур склала Сідні Свіні, яка також обрала для заходу творіння Міуччі Прада, але від бренду Miu Miu. Дівчина одягла небесно-блакитну сукню з драпуванням та плісуванням, в якому була як принцеса.

Джуліанна Мур і Сідні Свіні / © Associated Press

Джуліанна Мур і Сідні Свіні / © Associated Press

Нагадаємо, що сукні чорного кольору Джуліанна одягала останнім часом кілька разів — на червону доріжку Каннського кінофестивалю та на презентацію фільму «Долина Еха» у Нью-Йорку, куди прийшла із сином-копією Калебом Фрейндліхом.

Джуліанна Мур і її син. Акторка носить вбрання від ALAÏA / © Associated Press

Джуліанна Мур і її син. Акторка носить вбрання від ALAÏA / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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