У сукні з колосками: дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО

Українська дизайнерка Лілія Літковська 7 липня, на Івана Купала, вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО України Олександра Данилюка. Знімками зі свята наречена поділилася на соїй сторінці в Instagram.

На Лілі у важливий день була елегантна шовкова сукня, створена її ж брендом. Вбрання впізнається неповторною вишивкою у вигляді колосків пшениці з перлин. Образ нареченої доповнила лаконічна фата, сережки, туфлі та букет колосків.

Лілія Літковська / Фото: instagram.com/li_litkovskaya

Олександр у день весілля був у чорних штанях, сорочці та на інвалідному візку.

"7.07.22. Київ. Софійський собор. Війна та Мир. Бажаю миру українській землі, і бажаю, щоб ми з чоловіком у цьому світі творили та примножували наше кохання", — написала Лілія під фото з весілля.

Лілія Літковська / Фото: instagram.com/li_litkovskaya

До речі, блузу зі схожою вишивкою Лілія створила для першої леді. Олена Зеленська одягала цей образ у День Незалежності України 2021 року. У травні образ першої леді виставили на благодійному аукціоні Danish And Ukrainian Fashion Designers Sale у Данії.

Плаття Олені Зеленської / Фото: Getty Images

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