У сукні з корсетом і розрізом: Серена Вільямс у ніжному образі з'явилася на кінофестивалі у Нью-Йорку

42-річна колишня перша ракетка світу продемоснтрувала гарний аутфіт на прем'єрі стрічки про себе.

Серена Вільямс відвідала прем’єру фільму "На арені: Серена Вільямс", яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2024 у Нью-Йорку.

Спортсменка обрала для своєї появи ніжний аутфіт від бренду Dolce & Gabbana, який для неї створили на замовлення. На ній була легка кремова шифонова сукня з американською проймою і розрізом із фатином на спідниці. Зверху вона одягла шовковий блідо-рожевий корсет.

Серена Вільямс / Фото: Getty Images

Свій образ Вільямс доповнила світлими босоніжками на високій платформі і підборах, а також атласним клатчем в тон Dolce & Gabbana Marlene.

Серена зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Свій лук вона завершила розкішними прикрасами з білим та фіолетовим камінням, а також золотим годинником.

Нагадаємо, Серена Вільямс на показі Модного дому Valentino у Парижі постала у вільній мінісукні сливового відтінку із зображенням білих птахів.

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