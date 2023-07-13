Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з "краплями" від Swarovski: зірка серіалу "Бріджертони" відвідала прем'єру нової комедії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
806
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з "краплями" від Swarovski: зірка серіалу "Бріджертони" відвідала прем'єру нової комедії

Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Акторка обрала для презентації романтичний образ із розкішним декольте.

36-річна ірландська акторка Нікола Коглан, відома за роллю в серіалі "Бріджертони" від Netflix, відвідала захід у Лондоні — прем'єрний показ фільму "Барбі".

У майбутній комедії Нікола втілила роль Барбі-дипломатки, а ось на заході з'явилася в пошитій на замовлення сукня від бренду Wiederhoeft. Сукня ідеально сиділа на фігурі, підкреслюючи талію і розкішне декольте.

Виготовлена вона була з екологічного атласу та розшита вручну кристалами Swarovski у вигляді великих крапель.

Нікола Коглан / © Associated Press
Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Образ мав дуже романтичний вигляд, а доповнила Коглан його стильними туфлями на підборах, декількома прикрасами та елегантним укладанням-хвилею на один бік.

Нікола Коглан / © Associated Press
Нікола Коглан / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
806
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація