У сукні з красивою аплікацією: "дівчина Бонда" Ольга Куриленко відвідала модний показ в Лондоні

Знаменитість вибрала ніжну сукню на бретельках.
У Лондоні відбувся показ нової колекції весна-літо 2022 британського дизайнера Річарда Квінна. Показ минув у готелі Londoner.
Шоу відвідало багато знаменитостей, серед яких ми помітили і українку Ольгу Куриленко. Акторка дивилася шоу в першому ряду, разом з Кейт Мосс.
Для модного заходу Ольга обрала сукню на тонких бретельках від бренду Temperley London, яка була прикрашена аплікацією у вигляді птахів і рослин, а також розшита рожевими лелітками на подолі.
До речі, дефілювала на цьому шоу 18-річна дочка супермоделі Кейт Мосс — Ліла. Дівчина продемонструвала червоний комбінезон без бретелей і для показу повністю знебарвила брови.
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