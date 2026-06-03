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- Шоу-бізнес
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У сукні з креативною спідницею: Емілі Блант на прем’єрі нового фільму Стівена Спілберґа у Парижі
Акторка обрала світлу сукню цікавого дизайну.
Акторка Емілі Блант відвідала прем’єру фільму «День істини», яка відбулася в готелі Grand Rex у Парижі. Режисером фільму є легендарний Стівен Спілберґ.
На заході вона продемонструвала цікаве вбрання білого кольору, яке було від відомого бренду Alaia. Це була сукня з високою горловиною і американською проймою.
Головним акцентом вбрання стала багатошарова спідниця відтінку айворі. Ця деталь образу була асиметричною і мала розрізи, які демонстрували ноги та цікаві босоніжки з сіточкою.
Акторка доповнила образ макіяжем та лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.
Нагадаємо, що Емілі Блант нещодавно відвідала особливу подію — церемонією відкриття зірки на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.