У сукні з креативною спідницею: Емілі Блант на прем’єрі нового фільму Стівена Спілберґа у Парижі

Емілі Блант / © Associated Press

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Акторка Емілі Блант відвідала прем’єру фільму «День істини», яка відбулася в готелі Grand Rex у Парижі. Режисером фільму є легендарний Стівен Спілберґ.

На заході вона продемонструвала цікаве вбрання білого кольору, яке було від відомого бренду Alaia. Це була сукня з високою горловиною і американською проймою.

Емілі Блант / © Associated Press

Головним акцентом вбрання стала багатошарова спідниця відтінку айворі. Ця деталь образу була асиметричною і мала розрізи, які демонстрували ноги та цікаві босоніжки з сіточкою.

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Акторка доповнила образ макіяжем та лаконічною зачіскою із зібраним волоссям.

Емілі Блант / © Associated Press

Нагадаємо, що Емілі Блант нещодавно відвідала особливу подію — церемонією відкриття зірки на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.

Емілі Блант / © Associated Press

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