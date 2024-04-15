У сукні з "крилами" і в короткій перуці: Lizzo в елегантному образі прийшла на церемонію

35-річна американська репвиконавиця здивувала вибором вечірнього вбрання, адже зазвичай вона звикла носити епатажний одяг.

Реперка Lizzo відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize ("Прорив"), яка відбулася у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Lizzo / Фото: Associated Press

Для такої події вона обрала елегантну чорну сукню максі зі шлейфом і рюшами на манжетах від бренду Quine Li. Вбрання мало екстравагантний акцент – широчезний відворот із гострими кінцями, який був схожий на крила.

Lizzo / Фото: Associated Press

Аутфіт реперка доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах, чорними рукавичками, двома золотими браслетами і короткою чорною перукою з чубчиком. У вухах у неї були довгі сережки, а на обличчі макіяж із чорними стрілками і помадою сливового відтінку.

Lizzo / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Lizzo на церемонію "Греммі" прийшла у шкіряній сукні з пікантним декольте і високим розрізом.

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